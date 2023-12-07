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Новости экономики за 07.12.2023

07 декабря 2023 16:53
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Машиностроительные предприятия Беларуси и России усиливают кооперацию и замещают импортные составляющие. Какой совместный проект реализуют белорусский МАЗ и российский «Урал»? И как изменились золотовалютные активы страны, рассказали в Нацбанке.

Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ СОХРАНЯЕТ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЕАЭС

Беларусь по-прежнему сохраняет рост заработной платы в ЕАЭС. Из стран объединения самая высокая средняя зарплата в России, а самая низкая – в Кыргызстане. Евразийский банк развития отмечает, что в Беларуси за 10 месяцев заработная плата выросла в реальном выражении на 10,7 % год к году.

Новости экономики за 07.12.2023-1

Самая высокая получка традиционно зафиксирована в Минске – 2 662 рубля. Из регионов самая высокий заработок был в Минской области – 1968,5 рубля, самый низкий – в Могилевской области – 1 647,5 рубля.

«МАЗ» И «УРАЛ» РЕАЛИЗУЮТ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЙ ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ

Машиностроительные предприятия Беларуси и России усиливают кооперацию и замещают импортные составляющие. Автомобильный завод «Урал» совместно с белорусским МАЗом прорабатывают возможность совместной разработки и производства современной кабины.

Новости экономики за 07.12.2023-4

«Урал» является крупнейшим потребителем в Челябинской области белорусской продукции машиностроительной отрасли – карданных валов, автошин, тормозных систем. Активно обсуждается замена МАЗом импортных тяжелых мостов на перспективные отечественные мосты производства российского автозавода.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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