Новости экономики за 07.12.2023

Машиностроительные предприятия Беларуси и России усиливают кооперацию и замещают импортные составляющие. Какой совместный проект реализуют белорусский МАЗ и российский «Урал»? И как изменились золотовалютные активы страны, рассказали в Нацбанке.

Подробнее об этих и других новостях в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ СОХРАНЯЕТ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ЕАЭС

Беларусь по-прежнему сохраняет рост заработной платы в ЕАЭС. Из стран объединения самая высокая средняя зарплата в России, а самая низкая – в Кыргызстане. Евразийский банк развития отмечает, что в Беларуси за 10 месяцев заработная плата выросла в реальном выражении на 10,7 % год к году.