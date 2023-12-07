Прямой эфир

БУТБ начала торговать стеклобоем

07 декабря 2023 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На Белорусской универсальной товарной бирже прошли первые биржевые торги стеклобоем на внутренний рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стеклобой широко применяется как сырье для стекольной промышленности и очень востребован у отечественных стеклозаводов.

БУТБ начала торговать стеклобоем-1

Ввиду ограниченного предложения ресурса торги проводились по принципу «английского аукциона» – на повышение цены, что позволило определить реальную рыночную стоимость данного товара. На продажу было выставлено порядка 15 тысяч тонн. По итогам торговой сессии реализовали более половины объема на сумму в 2,5 миллиона рублей.

О других новостях экономики за 7 декабря читайте здесь.

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Золотовалютные резервы Беларуси поставили новый рекорд с начала 2023 года
07 декабря 2023 16:53

Золотовалютные резервы Беларуси поставили новый рекорд с начала 2023 года

«Очень интересное решение». Головченко обозначил приоритеты сотрудничества с Вьетнамом
07 декабря 2023 10:52

«Очень интересное решение». Головченко обозначил приоритеты сотрудничества с Вьетнамом

Новости экономики за 06.12.2023
06 декабря 2023 17:42

Новости экономики за 06.12.2023