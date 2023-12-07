БУТБ начала торговать стеклобоем

На Белорусской универсальной товарной бирже прошли первые биржевые торги стеклобоем на внутренний рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стеклобой широко применяется как сырье для стекольной промышленности и очень востребован у отечественных стеклозаводов.

Ввиду ограниченного предложения ресурса торги проводились по принципу «английского аукциона» – на повышение цены, что позволило определить реальную рыночную стоимость данного товара. На продажу было выставлено порядка 15 тысяч тонн. По итогам торговой сессии реализовали более половины объема на сумму в 2,5 миллиона рублей.