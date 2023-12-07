Золотовалютные резервы Беларуси поставили новый рекорд с начала 2023 года

На 1 декабря международные активы страны достигли 8 миллиардов 255 миллионов долларов. За месяц резервы выросли на без малого 109 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 1 декабря международные активы страны достигли 8 миллиардов 255 миллионов долларов. За месяц резервы выросли на без малого 109 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Золотовалютный резерв – ключевой индикатор финансовой стабильности любой страны. Объем резервов определяет способность государства погашать долговые обязательства. Фактически это материальные активы, с помощью которых правительство регулирует котировки валют и некоторые другие экономические параметры.
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