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Новости экономики за 07.07.2020

07 июля 2020 16:13
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Новости Беларуси. Для чего Белорусская универсальная товарная биржа внедряет новую торговую систему? Как Нацбанк комментирует рост золотовалютных резервов страны и сколько в день могут заработать белорусские таксисты? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Новости экономики за 07.07.2020-1

ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ TESLA ПРЕВЗОШЛИ ОЖИДАНИЯ

Рыночная капитализация Tesla росла на 14 миллиардов долларов в день в течение недели. Акции по итогам биржевых торгов выросли на 13 %, перешагнув отметку в 1 300 долларов. Если большинство автопроизводителей мира пока только нащупывают пути выхода из кризиса, Tesla объективно радует инвесторов. Веру в компанию укрепил не только последний отчет по поставкам, а это более 90 тысяч электромобилей за второй квартал, но и заявление Илона Маска о перспективном заводе в Азии.

 Подробности в видеоматериале.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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