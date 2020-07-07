Новости экономики за 07.07.2020

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ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ TESLA ПРЕВЗОШЛИ ОЖИДАНИЯ

Рыночная капитализация Tesla росла на 14 миллиардов долларов в день в течение недели. Акции по итогам биржевых торгов выросли на 13 %, перешагнув отметку в 1 300 долларов. Если большинство автопроизводителей мира пока только нащупывают пути выхода из кризиса, Tesla объективно радует инвесторов. Веру в компанию укрепил не только последний отчет по поставкам, а это более 90 тысяч электромобилей за второй квартал, но и заявление Илона Маска о перспективном заводе в Азии.