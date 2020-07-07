Прямой эфир

Как выглядит белорусский таксист и сколько он зарабатывает? Портрет от БГЭУ

07 июля 2020 16:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский государственный экономический университет проанализировал работу и заработок таксистов и составил портрет занятого в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В опросе не учитывались водители маршруток и автобусов. Получилось, что в основном таксуют мужчины. Женщин-таксистов всего 4 %. Водителям либо до 25 лет, либо уже за 35. Большинство работают на себя и на собственных авто. За 10-часовую смену можно выполнить до 20 заказов.

Для большей части водителей эта работа – основной источник дохода. В среднем таксист зарабатывает от 50 до 100 рублей в день.

Больше новостей экономики за 7 июля здесь.

# Такси Минска # общество # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси сделали более 1 миллиона 70 тысяч тестов на коронавирус
07 июля 2020 14:52

В Беларуси сделали более 1 миллиона 70 тысяч тестов на коронавирус

БКМО: абсолютное большинство белорусов считает, что участие в выборах – это важное действие, они могут повлиять на исход
07 июля 2020 14:49

БКМО: абсолютное большинство белорусов считает, что участие в выборах – это важное действие, они могут повлиять на исход

Как работает белорусская милиция? Один день из жизни участкового инспектора
07 июля 2020 14:47

Как работает белорусская милиция? Один день из жизни участкового инспектора