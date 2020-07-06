Новости экономики за 06.07.2020

Новости Беларуси. Как изменился экспорт белорусской станкостроительной продукции и почему растет спрос на иностранную валюту.

Кроме традиционных российского и казахстанского рынков, продукция завода отгружалась в Германию, Литву, Норвегию, Турцию, Италию и Польшу. В полтора раза за 5 месяцев вырос экспорт в дальнее зарубежье. За границу отправляют до 80 % произведенной продукции. В этом году на заводе должны изготовить опытный образец инновационного универсального круглошлифовального станка. Оборудование позволит выйти на новый уровень в создании прецизионных станков особо высокой точности, аналогов которым нет в странах ЕАЭС.

За последние 2 месяца кредиты по картам рассрочки подешевели. На 0,5 процентного пункта. Справка о доходах не потребуется, если доступный лимит по карте не будет превышать 7 тысяч рублей. А вот период рассрочки зависит от магазина-партнера.

Белорусы стали активнее покупать валюту

В минувшие выходные некоторые пользователи жаловались на перебои в работе карт рассрочки. Невозможно было оплатить товары и услуги. Медленнее других работала «Черепаха». В банке пояснили, что возможные перебои с оплатой были вызваны изменением списка магазинов-партнеров.