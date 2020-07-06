Как выиграть до 600 рублей? Рекламная игра «Зелёные конверты» продолжается

Новости Беларуси. Удвоить баланс просто. Продолжается рекламная игра «Зеленые конверты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 счастливчиков после каждого еженедельного розыгрыша получают свой выигрыш на электронный кошелек в приложении «Оплати». Это разработка резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка». Для того чтобы участвовать в игре, достаточно пополнить электронный кошелек не менее чем на 50 BYN и совершить хотя бы один платеж в неделю.

Сумма выигрыша будет зависеть от остатка. Так, если в кошельке от 50 до 100 рублей, то вы получите 100 рублей в подарок. При балансе от 100 до 200 рублей – приз 200 рублей. Если у Вас на счете от 200 до 400 рублей – то выиграть можно 400 рублей. А при зачисленных более 400 рублях можно получить 600 рублей в подарок.