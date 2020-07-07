Нацбанк за месяц пополнил золотовалютные резервы почти на миллиард долларов

Новости Беларуси. Международные резервные активы страны на начало июля составили 8 миллиардов 795 миллионов 700 долларов. За июнь – плюс почти миллиард, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регулятор комментирует рост активов поступлением средств от размещения евробондов, а также ростом стоимости монетарного золота. В июне правительство и Нацбанк рассчитались по долгам на почти 300 миллионов долларов.

В Нацбанке напомнили, что согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на начало 2021 года должен составить не менее 7 миллиардов долларов.