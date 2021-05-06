Новости экономики за 07.05.2021

Новости Беларуси. Какие меры приняло правительство по поддержке отечественного экспорта, как изменились международные резервные активы страны и какие гарантии по возмещению депозитов получат индивидуальные предприниматели? С новостями делового мира наш экономический обозреватель Наталья Надольская. ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА АПРЕЛЬ ВЫРОСЛИ НА 4,9 % ДО 7,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ За апрель Нацбанк накопил почти 338 миллионов золотовалютных резервов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международные активы страны на сегодня выше 7 миллиардов долларов.

В последний раз золотовалютные резервы были в плюсе в ноябре 2020 года, после чего наметилась тенденция на снижение. Позитивная динамика накопления объясняется покупкой Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет.

В апреле правительство исполнило внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 105 миллионов долларов. Внесли изменения. Как в Беларуси обеспечивают сохранность денежных средств на вкладах? СОВЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА Правительство приняло очередные меры по поддержке отечественного экспорта. В постановлении определены условия кредитования, страхования рисков при экспортных контрактах. Определено, в какой форме будут предоставляться сведения о суммах начисленных процентов за пользование экспортными кредитами, договорах страхования рисков, в том числе с господдержкой.

Постановлением правительства утверждены размеры компенсации потерь Банка развития при выдаче экспортных кредитов, порядок постфинансирования и дисконтирования аккредитивов. Определен перечень товаров, на производство и приобретение которых предоставляются экспортные кредиты. РОССИЯНЕ ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ В БЕЛАРУСИ Вторичный рынок жилья столицы продолжает находиться под влиянием низкой покупательской способности минчан. Предложение жилья выросло, спрос и цены продолжили снижение.

На рынке новостроек ситуация развивается более динамично. Из-за высоких объемов строительства в последние годы предложение нового жилья находится на высоком уровне. Снижение внутреннего спроса на недвижимость компенсируется появлением новых клиентов из-за рубежа.