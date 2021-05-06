Новости экономики за 07.05.2021
Новости Беларуси. Какие меры приняло правительство по поддержке отечественного экспорта, как изменились международные резервные активы страны и какие гарантии по возмещению депозитов получат индивидуальные предприниматели?
С новостями делового мира наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА АПРЕЛЬ ВЫРОСЛИ НА 4,9 % ДО 7,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ
За апрель Нацбанк накопил почти 338 миллионов золотовалютных резервов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международные активы страны на сегодня выше 7 миллиардов долларов.
В последний раз золотовалютные резервы были в плюсе в ноябре 2020 года, после чего наметилась тенденция на снижение. Позитивная динамика накопления объясняется покупкой Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет.
В апреле правительство исполнило внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 105 миллионов долларов.
Внесли изменения. Как в Беларуси обеспечивают сохранность денежных средств на вкладах?
СОВЕТ МИНИСТРОВ ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА
Правительство приняло очередные меры по поддержке отечественного экспорта. В постановлении определены условия кредитования, страхования рисков при экспортных контрактах. Определено, в какой форме будут предоставляться сведения о суммах начисленных процентов за пользование экспортными кредитами, договорах страхования рисков, в том числе с господдержкой.
Постановлением правительства утверждены размеры компенсации потерь Банка развития при выдаче экспортных кредитов, порядок постфинансирования и дисконтирования аккредитивов. Определен перечень товаров, на производство и приобретение которых предоставляются экспортные кредиты.
РОССИЯНЕ ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ В БЕЛАРУСИ
Вторичный рынок жилья столицы продолжает находиться под влиянием низкой покупательской способности минчан. Предложение жилья выросло, спрос и цены продолжили снижение.
На рынке новостроек ситуация развивается более динамично. Из-за высоких объемов строительства в последние годы предложение нового жилья находится на высоком уровне. Снижение внутреннего спроса на недвижимость компенсируется появлением новых клиентов из-за рубежа.
Так, россияне готовы приобретать жилье в транзитной зоне между Россией и Западной Европой. Все чаще они покупают в Минске квартиры для своих родителей, которым нравится местное здравоохранение и санаторно-курортные возможности.