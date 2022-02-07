Новости экономики за 07.02.2022

Новости Беларуси. Почему мировые цены на продовольствие обновили исторические максимумы, как изменились золотовалютные резервы страны, сколько грузовиков ожидают въезда на территорию ЕС и на какой неделовой принцип Беларусь вынудила Литва? С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. НА ЛИТОВСКИХ ПОГРАНПЕРЕХОДАХ НАЧАЛОСЬ ОБНОВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ СИСТЕМ В литовских погранпереходах началось обновление таможенных систем, из-за чего может увеличиться время пересечения границы с Литвой. Как отмечают в Госпогранкомитете, за минувшие выходные наибольшее скопление транспорта фиксировалось на литовском направлении. В Литву за выходные проследовало 73 % фур от пропускной способности.

Через латвийские пункты пропуска в ЕС въехало 95 % большегрузов от нормы. А сотрудники польских погранпереходов в среднем за выходные оформили 63 % транспортных средств от установленного значения. Въезда в ЕС на утро 7 февраля ожидали порядка 4 700 грузовиков. Это самое большое количество, зафиксированное за 2022 год. Почему многотысячное скопление грузовиков на белорусской границе невыгодно самому ЕС? Читайте здесь. ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 1,2 % Золотовалютные резервы Беларуси за январь выросли на 1,2 % до 8,5 миллиарда долларов. С начала 2022 года – плюс 98,8 миллиона долларов. Регулятор отметил, что в январе международные резервные активы увеличены в том числе за счет экспортных пошлин и покупки Нацбанком валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Одновременно с этим в январе правительство исполнило внешние и внутренние валютные обязательства примерно на 360 миллионов долларов. По планам на 2022 год золотовалютные резервы должны составить не менее 7 миллиардов долларов. МИРОВЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ ОБНОВИЛИ МАКСИМУМЫ Мировые продовольственные цены обновили исторические максимумы. По информации, опубликованной 7 февраля Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), маятник цен качнулся вверх, и основной причиной этого стало сокращение предложения растительных масел и удорожание молочных продуктов.

Последствия пандемии, а именно ограничения, связанные с поставками, дефицит рабочей силы, а также неблагоприятные погодные условия, трудности с логистикой на этапах переработки и транспортировки, а также повсеместное снижение экспортного предложения – все эти факторы стали причиной роста цен на молоко и масла. Эксперты полагают, что ценовое давление со стороны мировых продовольственных рынков сохранится еще долго. Об официальном курсе белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар, евро и российский рубль подешевели.