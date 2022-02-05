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Беларусь вводит лицензирование вывоза лука, капусты и яблок. Для чего нужна эта мера, поясняет Алексей Богданов

05 февраля 2022 12:21
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Новости Беларуси. Беларусь вводит запрет на вывоз лука, капусты и яблок. Соответствующее решение принято правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь вводит лицензирование вывоза лука, капусты и яблок. Для чего нужна эта мера, поясняет Алексей Богданов-1

На этот шаг пошли, чтобы в первую очередь обеспечить овощами внутренний рынок и не допустить бесконтрольных экспортных поставок. Действие постановления не распространяется на товары, которые ввозят страны-участники ЕАЭС.  

Беларусь вводит лицензирование вывоза лука, капусты и яблок. Для чего нужна эта мера, поясняет Алексей Богданов-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли:  
Почему так случилось и необходима такая мера? Дело в том, что в странах-соседях очень сильно растут цены на плодоовощную продукцию, в частности на капусту, морковку, яблоки, лук. И с той целью, чтобы не было бесконтрольного вывоза из нашей страны и обеспечить насыщение внутреннего рынка нашего государства, мы вводим лицензирование экспортных поставок на эти виды продукции, чтобы в первую очередь мы могли обеспечить внутренний рынок, обеспечить нашу полку для наших граждан. Если у нас будут излишки, то, конечно, будем рассматривать в индивидуальном порядке и выдавать разовые лицензии, чтобы субъект хозяйствования мог излишки своей продукции вывезти за рубеж.  

# Торговля в Беларуси # Экономика # Алексей Богданов # Фотофакт

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