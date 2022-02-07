Запрет Беларуси на железнодорожный транзит из Литвы вступил в силу

Запрет на железнодорожный транзит из Литвы начинает действовать с этого дня, 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение Минском принято в ответ на действия Вильнюса в отношении «Беларуськалия». Речь об остановке транзитных перевозок удобрений и перевалке в портах Клайпеды.

С 1 февраля Литва в нарушение всех договоренностей запретила нашим грузовым составам движение по своей территории. Не посчитались там с соглашением о железнодорожном сообщении и другими документами по транзиту для стран, у которых нет выхода к морю. В результате аннулированы все одобренные ранее заявки.