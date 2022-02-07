Запрет Беларуси на железнодорожный транзит из Литвы вступил в силу
Запрет на железнодорожный транзит из Литвы начинает действовать с этого дня, 7 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение Минском принято в ответ на действия Вильнюса в отношении «Беларуськалия». Речь об остановке транзитных перевозок удобрений и перевалке в портах Клайпеды.
С 1 февраля Литва в нарушение всех договоренностей запретила нашим грузовым составам движение по своей территории. Не посчитались там с соглашением о железнодорожном сообщении и другими документами по транзиту для стран, у которых нет выхода к морю. В результате аннулированы все одобренные ранее заявки.
Белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Вильнюс отказался от диалога. В сложившейся ситуации Беларусь была вынуждена отреагировать. Запрет на транзит коснется определенных групп товаров, погруженных на станциях «Литовских железных дорог». По территории Беларуси таких грузов перевозится около полутора миллионов тонн ежегодно. Финансовая сторона вопроса – более миллиарда долларов.