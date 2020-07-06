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Червень завершает подготовку к областным «Дожинкам-2020». Как изменился город за год?

06 июля 2020 14:24
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Новости Беларуси. Уже осенью Червень встретит областные «Дожинки-2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Червень завершает подготовку к областным «Дожинкам-2020». Как изменился город за год?-1

Праздничная подготовка на финальной стадии. Активно разрабатывается культурная программа.

Червень завершает подготовку к областным «Дожинкам-2020». Как изменился город за год?-4

Червень завершает подготовку к областным «Дожинкам-2020». Как изменился город за год?-6

За год город значительно изменился: провели капитальный ремонт домов, благоустроили улицы, обновили снаружи и внутри социальные объекты.

Червень завершает подготовку к областным «Дожинкам-2020». Как изменился город за год?-9

Чем будут удивлять гостей, смотрите в видеоматериале Ольги Шерстневой.

# Сельское хозяйство # Экономика # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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