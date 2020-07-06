Червень завершает подготовку к областным «Дожинкам-2020». Как изменился город за год?

Новости Беларуси. Уже осенью Червень встретит областные «Дожинки-2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже осенью Червень встретит областные «Дожинки-2020», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Праздничная подготовка на финальной стадии. Активно разрабатывается культурная программа.
За год город значительно изменился: провели капитальный ремонт домов, благоустроили улицы, обновили снаружи и внутри социальные объекты.
Чем будут удивлять гостей, смотрите в видеоматериале Ольги Шерстневой.