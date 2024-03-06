Новости экономики за 06.03.2024
Новый тренд на финансовом рынке. Белорусские предприятия активно внедряют цифровые активы. Речь о виртуальных облигациях. Есть ли спрос у инвесторов и бизнеса? И о перспективах отечественной микроэлектроники. Наши микросхемы официально приравняли к российской продукции. Как это отразится на экспортном потенциале?
О наиболее заметных новостях деловой сферы расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ТУРЕЦКИЕ КОМПАНИИ ПОЧТИ ВТРОЕ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМ СДЕЛОК НА БЕЛОРУССКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ В 2023 ГОДУ
Турецкий бизнес почти втрое увеличил объем сделок на белорусской товарной бирже по итогам 2023 года. Удвоилось и количество аккредитованных компаний. Основное количество сделок связано с закупками белорусских товаров. Свыше 90 % биржевого товарооборота пришлось на приобретение продукции деревообработки и лома металлов. Что касается импорта – это поставки вискозной пряжи для белорусских предприятий текстильной промышленности.
СТОИМОСТЬ BITCOIN ПРЕВЫСИЛА 69 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
Стоимость Bitcoin превысила 69 тысяч долларов, побив рекорд 2021 года. С начала этого года крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта подорожала на 50 %, причем большая часть роста пришлась на последние несколько недель. Конкурент Bitcoin, Ethereum, тоже привлек к себе внимание: инвесторы полагают, что и он вскоре может стать источником притока средств в биржевые фонды. С начала года он вырос на 50 %.
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