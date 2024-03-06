Новости экономики за 06.03.2024

Новый тренд на финансовом рынке. Белорусские предприятия активно внедряют цифровые активы. Речь о виртуальных облигациях. Есть ли спрос у инвесторов и бизнеса? И о перспективах отечественной микроэлектроники. Наши микросхемы официально приравняли к российской продукции. Как это отразится на экспортном потенциале? О наиболее заметных новостях деловой сферы расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ТУРЕЦКИЕ КОМПАНИИ ПОЧТИ ВТРОЕ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМ СДЕЛОК НА БЕЛОРУССКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ В 2023 ГОДУ Турецкий бизнес почти втрое увеличил объем сделок на белорусской товарной бирже по итогам 2023 года. Удвоилось и количество аккредитованных компаний. Основное количество сделок связано с закупками белорусских товаров. Свыше 90 % биржевого товарооборота пришлось на приобретение продукции деревообработки и лома металлов. Что касается импорта – это поставки вискозной пряжи для белорусских предприятий текстильной промышленности.