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Латвия утвердила список продуктов, запрещённых к ввозу из Беларуси

06 марта 2024 07:28
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Правительство Латвии утвердило список продуктов, запрещенных к ввозу из Беларуси и России. Решение принято якобы для защиты продовольственной безопасности страны. Перечень довольно длинный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия утвердила список продуктов, запрещённых к ввозу из Беларуси-1

Под запрет попали наши картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы и даже грибы, причем как сырые, так и консервированные. Также в списке яблоки и другие фрукты, зерновые: пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень, корма для животных. Продукты отечественного производства нельзя будет ввозить в Латвию даже из третьих стран. Но если такие товары перевозятся транзитом по латвийской территории в другие страны – участницы ЕС, запрет действовать не будет. Ограничения вступят в силу 8 марта и будут действовать до 1 июля 2025 года.

# Экспорт # Экономика

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