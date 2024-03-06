Латвия утвердила список продуктов, запрещённых к ввозу из Беларуси

Под запрет попали наши картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы и даже грибы, причем как сырые, так и консервированные. Также в списке яблоки и другие фрукты, зерновые: пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень, корма для животных. Продукты отечественного производства нельзя будет ввозить в Латвию даже из третьих стран. Но если такие товары перевозятся транзитом по латвийской территории в другие страны – участницы ЕС, запрет действовать не будет. Ограничения вступят в силу 8 марта и будут действовать до 1 июля 2025 года.