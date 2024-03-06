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Белорусы инвестировали в цифровые облигации 64 млн долларов за 2023-й

06 марта 2024 17:18
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Рынок продаж цифровых облигаций физическим лицам набирает обороты в Беларуси. Только за 2023 год отечественные предприятия получили от населения 64 миллионов долларов собственных сбережений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы инвестировали в цифровые облигации 64 млн долларов за 2023-й-1

Выпуск токенов БелАЗа собрал 20 миллионов долларов инвестиций и был выкуплен меньше чем за две недели. На втором месте среди продаж цифровых аналогов облигаций отечественных предприятий – Белорусская железная дорога. Она продала токенов на более чем 7 миллионов долларов. Среди компаний, которые выпускали токены, около половины – представители финансового сектора. За ними в списке ретейлеры, строители и даже компании из сферы общественного питания.

Больше новостей экономики за 6 марта здесь.

# Инвестиции # Экономика # Наталья Надольская

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