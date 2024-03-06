Белорусы инвестировали в цифровые облигации 64 млн долларов за 2023-й

Рынок продаж цифровых облигаций физическим лицам набирает обороты в Беларуси. Только за 2023 год отечественные предприятия получили от населения 64 миллионов долларов собственных сбережений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпуск токенов БелАЗа собрал 20 миллионов долларов инвестиций и был выкуплен меньше чем за две недели. На втором месте среди продаж цифровых аналогов облигаций отечественных предприятий – Белорусская железная дорога. Она продала токенов на более чем 7 миллионов долларов. Среди компаний, которые выпускали токены, около половины – представители финансового сектора. За ними в списке ретейлеры, строители и даже компании из сферы общественного питания.