Новый резидент «Великого камня» будет производить корпуса интегральных микросхем. Они позволяют обеспечить безопасность и удобство их монтажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукция предназначена для внутреннего рынка, а также будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС. По данным Министерства экономики, динамичное развитие парка продолжается. Резидентами обеспечен рост ключевых финансово-экономических показателей: за год объем производства вырос в 1,6 раза, выручка – в 1,5 раза, а сумма налогов, сборов и платежей практически удвоилась. Всего за 10 лет организации индустриального парка внесли в бюджет более 120 миллионов долларов. Это в три раза больше, чем затраты государства на инфраструктуру.