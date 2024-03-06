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Предприятие авиаприборостроительной отрасли России заинтересовано в белорусской микроэлектронике

06 марта 2024 17:18
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Ведущее предприятие авиаприборостроительной отрасли России заинтересовано в белорусской микроэлектронике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие авиаприборостроительной отрасли России заинтересовано в белорусской микроэлектронике-1

Контракт на поставку жидкокристаллических индикаторов Ульяновскому конструкторскому бюро приборостроения уже подписан. Сумма сделки – 1 миллиард российских рублей. Белорусские микросхемы официально приравняли к российской продукции. Использование наших комплектующих позволит российским производителям включать свою продукцию в реестр госзакупок Минпромторга.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская

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