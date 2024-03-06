Ведущее предприятие авиаприборостроительной отрасли России заинтересовано в белорусской микроэлектронике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контракт на поставку жидкокристаллических индикаторов Ульяновскому конструкторскому бюро приборостроения уже подписан. Сумма сделки – 1 миллиард российских рублей. Белорусские микросхемы официально приравняли к российской продукции. Использование наших комплектующих позволит российским производителям включать свою продукцию в реестр госзакупок Минпромторга.