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Новости экономики за 06.02.2024

06 февраля 2024 17:05
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Нацбанк рассказал, когда в Беларуси появится цифровой рубль. Турция готова увеличить закупки белорусской торфяной продукции. И топ-3 в мировом рейтинге. В Беларуси одни из самых низких цен на молоко.

Об этой и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ТУРЦИЯ ГОТОВА УВЕЛИЧИТЬ ЗАКУПКИ БЕЛОРУССКОЙ ТОРФЯНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости экономики за 06.02.2024-1

Турция готова увеличить закупки белорусской торфяной продукции. Новые договоренности предусматривают развитие долгосрочного сотрудничества и заключение контрактов на поставки в Турцию кипованного сепарированного торфа и питательных торфяных грунтов для использования в сельском хозяйстве: выращивания цветов, овощных культур, саженцев деревьев и кустарников. Планируется, что первые партии торфяной продукции из Беларуси будут отгружены заказчику в 2024 году.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

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