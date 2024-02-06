Новости экономики за 06.02.2024

Об этой и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк рассказал, когда в Беларуси появится цифровой рубль. Турция готова увеличить закупки белорусской торфяной продукции. И топ-3 в мировом рейтинге. В Беларуси одни из самых низких цен на молоко.

Турция готова увеличить закупки белорусской торфяной продукции. Новые договоренности предусматривают развитие долгосрочного сотрудничества и заключение контрактов на поставки в Турцию кипованного сепарированного торфа и питательных торфяных грунтов для использования в сельском хозяйстве: выращивания цветов, овощных культур, саженцев деревьев и кустарников. Планируется, что первые партии торфяной продукции из Беларуси будут отгружены заказчику в 2024 году.

Читайте также:

«Очередной технологический прорыв». Концепцию цифрового белорусского рубля представили в Нацбанке

Беларусь вошла в топ-3 стран с самым дешевым молоком

Финансирование импортозамещающих проектов Беларуси и России может быть увеличено