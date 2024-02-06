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Финансирование импортозамещающих проектов Беларуси и России может быть увеличено

06 февраля 2024 17:06
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Финансирование кооперационных импортозамещающих проектов в промышленности Беларуси и России может быть расширено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансирование импортозамещающих проектов Беларуси и России может быть увеличено-1

Отечественные предприятия уже реализуют свыше 20 проектов по выпуску продукции, в которой заинтересованы российские партнеры. Еще 8 инициатив готовятся к подписанию. То есть первоначальные 105 миллиардов российских рублей, которые были выделены в ноябре прошлого года – это не потолок. Если новые проекты действительно имеют совместный кооперационный эффект для двух стран, то сумма кредитной линии может быть увеличена с учетом уровня российских рыночных ставок.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская

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