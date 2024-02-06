«Очередной технологический прорыв». Концепцию цифрового белорусского рубля представили в Нацбанке

Упростить проведение трансграничных платежей с дружественными странами поможет цифровой белорусский рубль. Его концепцию представили 6 февраля в Нацбанке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При разработке платежной платформы использован зарубежный опыт (прежде всего России и Китая). Ее внедрение у нас поможет расширить условия для развития национального платежного рынка. Среди главных преимуществ – отсутствие привязки к одному банку, повышение доступности услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, высокий уровень сохранности денежных средств. Цифровой белорусский рубль будет законным платежным средством, выполняющем все функции денег, как наличных, так и безналичных.

Михаил Демиденко, заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Национального банка Беларуси:

Тенденция в финансовой сфере наблюдается. Даже современные расчеты во многом пытаются проводить, уже мы знаем, в национальных валютах, минуя доллар, евро. Поэтому просто-напросто это будет очередной такой технологический прорыв, который позволит проще и легче нам расплачиваться с нашими торговыми партнерами