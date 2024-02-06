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Беларусь вошла в топ-3 стран с самым дешёвым молоком

06 февраля 2024 17:05
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Беларусь заняла третье место в мировом рейтинге по дешевизне молока. Оказалось, что в нашей стране оно стоит всего 66 центов или чуть больше 2 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь вошла в топ-3 стран с самым дешёвым молоком-1

По версии крупнейшей в мире базы данных о стоимости и качестве жизни, дешевле, чем у нас, молоко только в Тунисе и Иране. Самое дорогое молоко на Ямайке – 3 доллара 37 центов или более 10 рублей. Напомним, за прошлый год в Беларуси произведено рекордное количество молока – 8 млн 140 тысяч тонн. Это на 6 % больше, чем в 2022-м. В планах на этот год, по данным Минсельхозпрода, 8 миллионов 600 тысяч тонн молока.

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# Молоко в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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