Беларусь вошла в топ-3 стран с самым дешёвым молоком

Беларусь заняла третье место в мировом рейтинге по дешевизне молока. Оказалось, что в нашей стране оно стоит всего 66 центов или чуть больше 2 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По версии крупнейшей в мире базы данных о стоимости и качестве жизни, дешевле, чем у нас, молоко только в Тунисе и Иране. Самое дорогое молоко на Ямайке – 3 доллара 37 центов или более 10 рублей. Напомним, за прошлый год в Беларуси произведено рекордное количество молока – 8 млн 140 тысяч тонн. Это на 6 % больше, чем в 2022-м. В планах на этот год, по данным Минсельхозпрода, 8 миллионов 600 тысяч тонн молока.