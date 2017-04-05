Новости экономики за 05.04.2017

Новости Беларуси. В Беларуси 5 апреля начали работу горячие телефонные линии, куда можно сообщить о фактах необоснованного повышения цен на товары и услуги.
В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли все сообщения возьмут на карандаш.
А если потребуется, и вмешаются в ситуацию. Как это будет работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О необоснованно высоких ценах теперь можно сообщать на горячую линию
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