Прямой эфир

Новости экономики за 05.04.2017

05 апреля 2017 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси 5 апреля начали работу горячие телефонные линии, куда можно сообщить о фактах необоснованного повышения цен на товары и услуги.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли все сообщения возьмут на карандаш.

А если потребуется, и вмешаются в ситуацию. Как это будет работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О необоснованно высоких ценах теперь можно сообщать на горячую линию

Белорусы заплатили более миллиона долларов за превышение лимита на посылки

Покупка лекарств в интернете: что и сколько можно заказать без рецепта

В январе и феврале 2017 значительно упало количество сделок в сфере недвижимости

Новости экономики за 05.04.2017-1

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар снизился на полкопейки.

Курс на 6 апреля – 1,88. Евро уступил пару пунктов, по Нацбанку 2 рубля ровно.

Российский рубль вновь обновил максимум к белорусскому и вырос сразу на 2 копейки. За 100 дают 3 рубля 36 копеек белорусских.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
Подпитать оздоравливаемые предприятия оборотными средствами. Андрей Кобяков посетил Могилевскую область
05 апреля 2017 17:40

Подпитать оздоравливаемые предприятия оборотными средствами. Андрей Кобяков посетил Могилевскую область

Департамент по предпринимательству: господдержку надо направлять на развитие инновационных технологий и помощь успешным
05 апреля 2017 17:30

Департамент по предпринимательству: господдержку надо направлять на развитие инновационных технологий и помощь успешным

На Логойском предприятии по выпуску машин для заготовки древесины изготавливают продукцию, которая по надежности составляет конкуренцию другим аналогам
05 апреля 2017 14:35

На Логойском предприятии по выпуску машин для заготовки древесины изготавливают продукцию, которая по надежности составляет конкуренцию другим аналогам