О необоснованно высоких ценах теперь можно сообщать на горячую линию

При этом некоторые предприятия позволяют себе ставить торговые надбавки и в 40% и даже в 60%.

Новости Беларуси. Нужно будет сообщить название торговой точки, ее адрес, наименование товара и рассказать, как именно изменилась стоимость товара. Как понять, что цена необоснованно завышена? Начнем с того, что предпосылок для роста цен нет: инфляция в стране в рамках прогнозных показателей.

Выше вы видите номера телефонов, по которым можно сообщить о фактах нарушения ценообразования. Информацию проверят и примут соответствующие меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Фомин, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Здесь будет применяться ответственность, которая предусмотрена за нарушение антимонопольного законодательства. А по отдельным моментам она очень значительна.

Она может составлять до 10% выручки за предыдущий год на этом товарном рынке.

Поверьте, это очень значительные суммы и мы будем эту ситуацию отслеживать.