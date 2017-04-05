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В январе и феврале 2017 значительно упало количество сделок в сфере недвижимости

05 апреля 2017 17:58
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Новости Беларуси. Потепление спровоцировало активность на рынке загородной недвижимости. Потенциальные покупатели изучают окрестности столицы в поисках оптимального варианта для дачи. На одного покупателя этой весной приходятся десятки продавцов.

За январь и февраль 2017 сделок в Минском районе зарегистрировали на 13% меньше, чем годом ранее.

В соседних районах ситуация еще сложнее – за первые 2 месяца домов, участков и дач купили на четверть меньше, чем в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Недвижимость

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