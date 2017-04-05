В январе и феврале 2017 значительно упало количество сделок в сфере недвижимости

Новости Беларуси. Потепление спровоцировало активность на рынке загородной недвижимости. Потенциальные покупатели изучают окрестности столицы в поисках оптимального варианта для дачи. На одного покупателя этой весной приходятся десятки продавцов.

За январь и февраль 2017 сделок в Минском районе зарегистрировали на 13% меньше, чем годом ранее.

В соседних районах ситуация еще сложнее – за первые 2 месяца домов, участков и дач купили на четверть меньше, чем в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.