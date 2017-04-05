На Логойском предприятии по выпуску машин для заготовки древесины изготавливают продукцию, которая по надежности составляет конкуренцию другим аналогам

Новости Беларуси. Замещение импортной продукции и ориентация на эскпорт. Частное предприятие по выпуску машин для заготовки древесины, располагается оно в Логойске –

При небольшом штате работников предприятие выпускает продукцию, которая по цене и надежности составляет конкуренцию другим аналогам, сделанным в Беларуси.

Соотношение качества и практичности оценили как отечественные организации, так и зарубежные.

Причем логойские производители не только выпускают машины, но и ремонтируют их. А в перспективе спектр услуг планируют расширить, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.