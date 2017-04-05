Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Экономика
  • На Логойском предприятии по выпуску машин для заготовки древесины изготавливают продукцию, которая по надежности составляет конкуренцию другим аналогам

На Логойском предприятии по выпуску машин для заготовки древесины изготавливают продукцию, которая по надежности составляет конкуренцию другим аналогам

05 апреля 2017 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Замещение импортной продукции и ориентация на эскпорт. Частное предприятие по выпуску машин для заготовки древесины, располагается оно в Логойске –

предлагает способ уменьшения стоимости техники, востребованной в лесном хозяйстве.

На Логойском предприятии по выпуску машин для заготовки древесины изготавливают продукцию, которая по надежности составляет конкуренцию другим аналогам-1

При небольшом штате работников предприятие выпускает продукцию, которая по цене и надежности составляет конкуренцию другим аналогам, сделанным в Беларуси.

Соотношение качества и практичности оценили как отечественные организации, так и зарубежные.

Причем логойские производители не только выпускают машины, но и ремонтируют их. А в перспективе спектр услуг планируют расширить, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Фотофакт # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В сельхозпредприятии «Шашки» уже посеяли более 200 гектаров площадей
05 апреля 2017 14:30

В сельхозпредприятии «Шашки» уже посеяли более 200 гектаров площадей

Власти Киева намерены закупить 80 троллейбусов и 100 автобусов в Беларуси
05 апреля 2017 10:45

Власти Киева намерены закупить 80 троллейбусов и 100 автобусов в Беларуси

Белорусские ученые разработали около 70 новых форм удобрений
04 апреля 2017 16:33

Белорусские ученые разработали около 70 новых форм удобрений