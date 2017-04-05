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Департамент по предпринимательству: господдержку надо направлять на развитие инновационных технологий и помощь успешным

05 апреля 2017 17:30
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Новости Беларуси. К 2030 году доля малого и среднего бизнеса в Беларуси должна увеличиться вдвое.

Меры по поддержке предпринимательства 5 апреля обсуждали в Гродненской области участники рабочей группы.

Представители Министерств экономики, труда и социальной защиты, а также архитектуры и строительства встретились с руководителями районов и бизнесменами. Предмет дискуссии – создание рабочих мест, рост зарплаты и привлечение инвестиций.

Департамент по предпринимательству: господдержку надо направлять на развитие инновационных технологий и помощь успешным-1

Александр Калиновский, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
Мы полагаем, что необходимо совершенствовать формы и методы, и финансовой поддержки тоже самое, в том числе организационной, информационной и консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства.

Но государственную поддержку в первую очередь, конечно, надо направлять на развитие инновационных технологий и помощь успешным.

Такой метод мозгового штурма инициирован Министерством экономики. По итогам поездок в регионы рабочие группы предложат правительству детальную стратегию развития регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Александр Калиновский # Фотофакт

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