Департамент по предпринимательству: господдержку надо направлять на развитие инновационных технологий и помощь успешным

Новости Беларуси. К 2030 году доля малого и среднего бизнеса в Беларуси должна увеличиться вдвое. Меры по поддержке предпринимательства 5 апреля обсуждали в Гродненской области участники рабочей группы. Представители Министерств экономики, труда и социальной защиты, а также архитектуры и строительства встретились с руководителями районов и бизнесменами. Предмет дискуссии – создание рабочих мест, рост зарплаты и привлечение инвестиций.

Александр Калиновский, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

Мы полагаем, что необходимо совершенствовать формы и методы, и финансовой поддержки тоже самое, в том числе организационной, информационной и консультационной поддержки субъектов малого предпринимательства.