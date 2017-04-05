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Подпитать оздоравливаемые предприятия оборотными средствами. Андрей Кобяков посетил Могилевскую область

05 апреля 2017 17:40
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Новости Беларуси. Государство продолжит поддержку предприятий с четким планом развития.

Об этом 5 апреля заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Глава правительства посетил несколько предприятий в Могилевской области, где продолжается модернизация производства. Промышленники высказали ряд пожеланий.

Например, увеличить сроки возврата валютной выручки.

По их мнению, в условиях макроэкономической стабилизации для такого шага самое время. Это позволит предприятиям более эффективно работать на внешних рынках.

Подпитать оздоравливаемые предприятия оборотными средствами. Андрей Кобяков посетил Могилевскую область-1

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Потенциал по продажам, по рынкам, промышленных предприятий хороший. Перспектива восстановления экономического роста присутствует. Но нужно решить ряд моментов, связанных с финансовым оздоровлением предприятий.

С возможностью подпитать их оборотными средствами.

Деньги мы будем изыскивать, будем поддерживать. Самое главное то, что сами руководители предприятий должны видеть перспективу.

Говорили сегодня и о главных экономических трендах: рост заработной платы и создание новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2017 года, обещают в правительстве, 70 тысяч белорусов трудоустроят на новых производствах.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Фотофакт # Андрей Кобяков

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