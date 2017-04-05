Подпитать оздоравливаемые предприятия оборотными средствами. Андрей Кобяков посетил Могилевскую область

По их мнению, в условиях макроэкономической стабилизации для такого шага самое время. Это позволит предприятиям более эффективно работать на внешних рынках.

Глава правительства посетил несколько предприятий в Могилевской области, где продолжается модернизация производства. Промышленники высказали ряд пожеланий.

Об этом 5 апреля заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь: Потенциал по продажам, по рынкам, промышленных предприятий хороший. Перспектива восстановления экономического роста присутствует. Но нужно решить ряд моментов, связанных с финансовым оздоровлением предприятий.

С возможностью подпитать их оборотными средствами.

Деньги мы будем изыскивать, будем поддерживать. Самое главное то, что сами руководители предприятий должны видеть перспективу.

Говорили сегодня и о главных экономических трендах: рост заработной платы и создание новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.