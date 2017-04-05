Подпитать оздоравливаемые предприятия оборотными средствами. Андрей Кобяков посетил Могилевскую область
Новости Беларуси. Государство продолжит поддержку предприятий с четким планом развития.
Об этом 5 апреля заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
Глава правительства посетил несколько предприятий в Могилевской области, где продолжается модернизация производства. Промышленники высказали ряд пожеланий.
Например, увеличить сроки возврата валютной выручки.
По их мнению, в условиях макроэкономической стабилизации для такого шага самое время. Это позволит предприятиям более эффективно работать на внешних рынках.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Потенциал по продажам, по рынкам, промышленных предприятий хороший. Перспектива восстановления экономического роста присутствует. Но нужно решить ряд моментов, связанных с финансовым оздоровлением предприятий.
С возможностью подпитать их оборотными средствами.
Деньги мы будем изыскивать, будем поддерживать. Самое главное то, что сами руководители предприятий должны видеть перспективу.
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К концу 2017 года, обещают в правительстве, 70 тысяч белорусов трудоустроят на новых производствах.