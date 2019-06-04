Новости экономики за 04.06.2019

Новости Беларуси. Предприятия строительной отрасли Беларуси продвигают свои услуги на рынок Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Будапеште находится с визитом белорусская делегация.

Привлекательность венгерского рынка строительства во многом обусловлена его динамичным развитием в последние годы. С учетом интереса белорусских предприятий в 2018 году было совместное предприятие, которое уже готово стать подрядчиком ряда перспективных проектов многоэтажного домостроения и возведения домов коттеджного типа в Венгрии.

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Белорусская делегация в эти дни посетит несколько площадок, где вскоре могут появиться первые дома, спроектированные белорусами и построенные из отечественных материалов.

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