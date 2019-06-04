Трактор-шоу, конкурс красоты для коров и всенародная дегустация: что происходит на выставке «Белагро» в первый день форума

Новости Беларуси. 4 июня начал работу самый масштабный аграрный форум нашей страны. 29-я Международная сельскохозяйственная выставка «Белагро» собрала в 2019 году 600 компаний из 29 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С подробностями наш корреспондент Анастасия Дехтяр.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Под гром фанфар и бэк-вокал представителей животноводства экспозиции «Белфермы» стартовала выставка «Белагро». Под прицелом организаторов не только практическая сторона, за которой явно стоят контракты, обмен опытом, но и здоровый экшн. В программе – трактор-шоу, где в обстановке, приближенной к полевой, выберут лучшего пахаря, всенародный дегустационный конкурс: посетители смогут пообедать новинками от белорусских производителей. Не обойдется и без конкурса красоты для коров – это уже традиция. Фаворитка будет целый год в статусе «Лучшая дойная буренка страны».

Технический остров из агроагрегатов впечатляет. Так сказать, машины, которые в авангарде сельхозфронта. Всего представлено более 300 образцов современной техники: от той, которая орудует в поле, до той, что отвечает за переработку и хранение, от автоматизированной системы управления стадом до доильных установок нового поколения. Кроме этого, «Белагро» становится одной из главных площадок для деловых переговоров. В этом году как минимум 30 официальных делегаций из разных стран подтвердили свое присутствие. Такой размах и есть подтверждение национальному термину «Беларусь аграрная».

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Рынок сегодня требует расширения зоны экспорта, поэтому мы сегодня стараемся работать не только с теми странами, которые уже исконно веков, как говорят в народе, мы закрываем эту тему, но и расширяем свою зону движения в разные страны мира.



