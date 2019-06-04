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Черешня – 12 рублей, помидоры – от 2 рублей. Белорусы стали чаще закупаться на рынках

04 июня 2019 17:10
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Новости Беларуси. За качество товара ручаются продавцы столичных рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Черешня – 12 рублей, помидоры – от 2 рублей. Белорусы стали чаще закупаться на рынках-1

Покупатели всё чаще предпочитают брать сезонную продукцию не в торговой сети, а на рынках. Тем более, что уже появился молодой картофель. Правда, по 2 рубля за килограмм. Черешня наконец-то упала в цене. Можно найти по 12 рублей. Помидоры – от 2 рублей, сладкий перец – от 5.

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# Еда # Экономика # Фотофакт

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