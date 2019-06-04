Черешня – 12 рублей, помидоры – от 2 рублей. Белорусы стали чаще закупаться на рынках

Покупатели всё чаще предпочитают брать сезонную продукцию не в торговой сети, а на рынках. Тем более, что уже появился молодой картофель. Правда, по 2 рубля за килограмм. Черешня наконец-то упала в цене. Можно найти по 12 рублей. Помидоры – от 2 рублей, сладкий перец – от 5.

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