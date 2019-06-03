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Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?

03 июня 2019 17:56
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Новости Беларуси. Белорусские электрокары стали неофициальными участниками международного марафона «Ралли мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-1

Заезд машин с нулевым выбросом углекислого газа призван обратить внимание на проблемы экологии. Как уже успели отметить гонщики, сеть белорусских заправочных станций соответствует мировым стандартам. Не отстаем мы и в научных разработках.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-4

Кристиан Экснаус, победитель этапа Брест  Минск марафона «Ралли мира-2019»:
Вот это зарядка для суперстанций, где я могу зарядить машину всего за 5 минут, да я кофе пью дольше. Зарядился – и поехал.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-7

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-9

Кристиан Экснаус с удовольствием демонстрирует своё экоавто. Оно не только умное, но и абсолютно безвредно – никаких выхлопных газов, на привычном месте двигателя внутреннего сгорания - хранится подзарядка. Кристиан – один из участников международного марафона «Ралли мира», который ежегодно напоминает о проблемах экологии.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-12

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-14

Кристиан Экснаус:
Мы уже проехали три тысячи километров, и вот я впервые в Беларуси. Это чудесная страна с красивейшей природой, мне очень нравится. И что важно для нас – здесь отличная сеть зарядок для электрокаров. И нам рассказали, что планируют сеть расширять. Это круто, удобно для владельцев таких авто.
 

Перекусив киловаттами, путешественники решили отклониться от маршрута и заехать в Мирский замок, где прикупили себе подарки с колоритом и ближе познакомились с замковым шармом Беларуси.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-17

Андрей Котик, заместитель генерального директора объединения «Белорусьнефть»:
Мы уже сегодня по нашей инфраструктуре, по покрытию соответствуем европейскому уровню. Всего лишь за год количество зарядных станций установлено более ста. К концу года мы количество планируем удвоить. В 2021 году количество станций будет около 500.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-20

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин»:
Мощность одного такого блока составляет 6 киловатт, для сравнения: в стандартном авто – это 3 киловатта. И что особенно важно – мы можем ставить в авто три таких блока, чего не делает никто, и тогда можно заряжать от обычной промышленной сети.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-23

Особый интерес у марафонцев вызвали белорусские разработки в области электроавтомобилестроения. Тем более, что и показать есть что.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-26

Вероника Гришкова, СТВ:
Именно так будет выглядеть первый белорусский электрокар, в ближайшие два года его наполнят белорусскими составляющими, произведёнными у нас в стране под знаком BY. И после этого он будет доступен в продаже.

Внутри просторный, плавный в движении. Ставку на эту модель делали исходя из потребностей современного бизнеса. Так сказать, экоавто представительского класса для встреч иностранных делегаций. Сейчас его версию дорабатывают.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-29

Александр Белевич:
Мы хотим повысить динамику, увеличить максимальную скорость, повысить экономичность этого автомобиля. Одной из модификаций: мы смотрим и с синхронным двигателем сделать, опять же более быстрая зарядка на ней будет. Наши разработки позволяют в три раза увеличить её скорость.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-32

Создание своих комплектующих фактически развязывает руки нашим машиностроителям. Теперь можно электрифицировать абсолютно любой транспорт.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-35

Сергей Поддубко, генеральный директор Объединённого института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:
Мы создали фактически свою школу научную и создаем свой электропотенциал в части разработки электротранспорта. Мы разработали свой двигатель, конвертер, батарею. И можем, в принципе, электрифицировать любой транспорт.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-38

Беларусь уже давно в электрическом тренде. По столице курсируют электробусы, в парках и скверах можно прокатиться на электробайках. И если четыре года назад производители работали только на свой рынок, теперь всё чаще экоавтобусы уходят на экспорт.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-41

Олег Быцко, директор – главный конструктор производственного центра «Белкоммунмаш»:
Спрос на электробусы больше, чем предложение. Китайские компании являются фаворитами в поставках, но мы готовы с ними бороться. Мы находимся между двух поставщиков: европейского и китайского. Готовы предлагать заказчику оптимальный вариант.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-44

К каждому заказу на предприятии подходят индивидуально. Например, в Британию недавно ушли электробусы, разработанные с английской точностью – учли левосторонний трафик и даже поменяли расположение дверей.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-47

Специально для северной столицы России создали гибридную версию, которая сможет работать не только на электричестве. Сейчас проходит испытания новый электрогрузовик.

Олег Быцко:
Очень много транспортных средств перевозят внутри города. Если хотим поднять экологическую составляющую в городе, то кроме пассажирских транспортных средств, грузовые средства тоже надо менять на электрические.

Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?-50

«Зеленому транспорту» настоящую зелёную волну даст открытие Белорусской атомной станции. В стране появится переизбыток электроэнергии, так необходимой для развития экомашин. Именно тогда, по прогнозам экспертов, Беларусь накроет бум электрокаров.

# Автомобили # Экономика # Кристиан Экснаус # Андрей Котик # Александр Белевич # Сергей Поддубко # Олег Быцко # Фотофакт

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