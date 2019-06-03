Зарядиться, пока пьешь кофе. Каковы перспективы развития электрокаров в Беларуси?

Новости Беларуси. Белорусские электрокары стали неофициальными участниками международного марафона «Ралли мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заезд машин с нулевым выбросом углекислого газа призван обратить внимание на проблемы экологии. Как уже успели отметить гонщики, сеть белорусских заправочных станций соответствует мировым стандартам. Не отстаем мы и в научных разработках.

Кристиан Экснаус, победитель этапа Брест – Минск марафона «Ралли мира-2019»:

Вот это зарядка для суперстанций, где я могу зарядить машину всего за 5 минут, да я кофе пью дольше. Зарядился – и поехал.

Кристиан Экснаус с удовольствием демонстрирует своё экоавто. Оно не только умное, но и абсолютно безвредно – никаких выхлопных газов, на привычном месте двигателя внутреннего сгорания - хранится подзарядка. Кристиан – один из участников международного марафона «Ралли мира», который ежегодно напоминает о проблемах экологии.

Кристиан Экснаус:

Мы уже проехали три тысячи километров, и вот я впервые в Беларуси. Это чудесная страна с красивейшей природой, мне очень нравится. И что важно для нас – здесь отличная сеть зарядок для электрокаров. И нам рассказали, что планируют сеть расширять. Это круто, удобно для владельцев таких авто.



Перекусив киловаттами, путешественники решили отклониться от маршрута и заехать в Мирский замок, где прикупили себе подарки с колоритом и ближе познакомились с замковым шармом Беларуси.

Андрей Котик, заместитель генерального директора объединения «Белорусьнефть»:

Мы уже сегодня по нашей инфраструктуре, по покрытию соответствуем европейскому уровню. Всего лишь за год количество зарядных станций установлено более ста. К концу года мы количество планируем удвоить. В 2021 году количество станций будет около 500.

Александр Белевич, начальник научно-инжинирингового центра «Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин»:

Мощность одного такого блока составляет 6 киловатт, для сравнения: в стандартном авто – это 3 киловатта. И что особенно важно – мы можем ставить в авто три таких блока, чего не делает никто, и тогда можно заряжать от обычной промышленной сети.

Особый интерес у марафонцев вызвали белорусские разработки в области электроавтомобилестроения. Тем более, что и показать есть что.

Вероника Гришкова, СТВ:

Именно так будет выглядеть первый белорусский электрокар, в ближайшие два года его наполнят белорусскими составляющими, произведёнными у нас в стране под знаком BY. И после этого он будет доступен в продаже. Внутри просторный, плавный в движении. Ставку на эту модель делали исходя из потребностей современного бизнеса. Так сказать, экоавто представительского класса для встреч иностранных делегаций. Сейчас его версию дорабатывают.

Александр Белевич:

Мы хотим повысить динамику, увеличить максимальную скорость, повысить экономичность этого автомобиля. Одной из модификаций: мы смотрим и с синхронным двигателем сделать, опять же более быстрая зарядка на ней будет. Наши разработки позволяют в три раза увеличить её скорость.

Создание своих комплектующих фактически развязывает руки нашим машиностроителям. Теперь можно электрифицировать абсолютно любой транспорт.

Сергей Поддубко, генеральный директор Объединённого института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:

Мы создали фактически свою школу научную и создаем свой электропотенциал в части разработки электротранспорта. Мы разработали свой двигатель, конвертер, батарею. И можем, в принципе, электрифицировать любой транспорт.

Беларусь уже давно в электрическом тренде. По столице курсируют электробусы, в парках и скверах можно прокатиться на электробайках. И если четыре года назад производители работали только на свой рынок, теперь всё чаще экоавтобусы уходят на экспорт.

Олег Быцко, директор – главный конструктор производственного центра «Белкоммунмаш»:

Спрос на электробусы больше, чем предложение. Китайские компании являются фаворитами в поставках, но мы готовы с ними бороться. Мы находимся между двух поставщиков: европейского и китайского. Готовы предлагать заказчику оптимальный вариант.

К каждому заказу на предприятии подходят индивидуально. Например, в Британию недавно ушли электробусы, разработанные с английской точностью – учли левосторонний трафик и даже поменяли расположение дверей.

Специально для северной столицы России создали гибридную версию, которая сможет работать не только на электричестве. Сейчас проходит испытания новый электрогрузовик. Олег Быцко:

Очень много транспортных средств перевозят внутри города. Если хотим поднять экологическую составляющую в городе, то кроме пассажирских транспортных средств, грузовые средства тоже надо менять на электрические.