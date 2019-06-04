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В Беларуси охотиться на зубров стало дешевле

04 июня 2019 17:09
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Новости Беларуси. В стране снизили минимальные цены на охоту на зубров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предельная стоимость разрешений на добычу сеголетки из резервного генофонда теперь 800 рублей.

В Беларуси охотиться на зубров стало дешевле-1

Раньше была 1000 рублей. Разрешение на добычу молодняка от 1 до 2 лет будет стоить как минимум 2500 рублей, на 500 рублей дешевле. Постановлением правительства также предусмотрено, что пользователи охотничьих угодий могут самостоятельно определять градацию веса рогов, чтобы определить размер платы за разрешения на добычу охотничьего животного для иностранцев.

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# Охота в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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