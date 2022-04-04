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Новости экономики за 04.04.2022

04 апреля 2022 15:39
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Новости Беларуси. Как индивидуальные прямые переговоры о поставках продукции крупным промышленным предприятиям позволят малому бизнесу значительно расширить свой портфель заказов и могут ли рассчитывать белорусские предприятия на льготные тарифы на перевалку своих грузов в российских портах?

Об этом и не только в панораме делового мира программы Новости «24 часа» на СТВ расскажет Наталья Надольская.

ЛАТВИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗАЯВЛЯЕТ О ПАДЕНИИ ПЕРЕВОЗОК НА 85 %

Новости экономики за 04.04.2022-1

Национальная железнодорожная компания Латвии готовится к худшему развитию событий – падению перевозок на 85 % из-за прекращения движения грузов из Беларуси и России. Латвийская железная дорога разрабатывает стратегию диверсификации в поисках альтернативных потоков трафика. Например, Латвия предложила Казахстану и Узбекистану свои возможности в получении грузов как альтернативу Санкт-Петербургу.

ДОЛЮ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ В ТОРГОВЛЕ СТРАН ЕАЭС ОЗВУЧИЛИ В ЕЭК

Доля российского рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети, и в перспективе ее можно нарастить. Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Россия оплачивает рублями 82 % торгового оборота с Беларусью, 63 % – с Казахстаном и 58 % – с Киргизией.

Новости экономики за 04.04.2022-4

Министр уверен, что долю российской валюты можно нарастить. Он считает, что страны ЕАЭС смогут взять курс на дедолларизацию, если снизят уровень внешних рисков и проведут интеграцию национальных платежных систем.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Сергей Глазьев # Фотофакт

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