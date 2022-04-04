Новости экономики за 04.04.2022

Об этом и не только в панораме делового мира программы Новости «24 часа» на СТВ расскажет Наталья Надольская.

Новости Беларуси. Как индивидуальные прямые переговоры о поставках продукции крупным промышленным предприятиям позволят малому бизнесу значительно расширить свой портфель заказов и могут ли рассчитывать белорусские предприятия на льготные тарифы на перевалку своих грузов в российских портах?

Национальная железнодорожная компания Латвии готовится к худшему развитию событий – падению перевозок на 85 % из-за прекращения движения грузов из Беларуси и России. Латвийская железная дорога разрабатывает стратегию диверсификации в поисках альтернативных потоков трафика. Например, Латвия предложила Казахстану и Узбекистану свои возможности в получении грузов как альтернативу Санкт-Петербургу.



ДОЛЮ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ В ТОРГОВЛЕ СТРАН ЕАЭС ОЗВУЧИЛИ В ЕЭК

Доля российского рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети, и в перспективе ее можно нарастить. Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Россия оплачивает рублями 82 % торгового оборота с Беларусью, 63 % – с Казахстаном и 58 % – с Киргизией.