БФПП приглашает малый и средний бизнес на онлайн-переговоры. Что обсудят?

Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей приглашает малый и средний бизнес на индивидуальные прямые переговоры о поставках продукции крупным промышленным предприятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Холдингам гораздо выгоднее не тратить ресурсы на производство комплектующих, а купить уже готовую продукцию у узкопрофильной организации. В результате – снижение цен для одних и постоянные заказы для других.

Уже в середине месяца будет организована встреча строительных монтажных организаций, а также производителей медицинского стекла. Организаторы рассчитывают, что, переориентировавшись на производство компонентов, деталей и комплектующих для крупных предприятий, малый бизнес значительно расширит свой портфель заказов.