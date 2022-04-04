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БФПП приглашает малый и средний бизнес на онлайн-переговоры. Что обсудят?

04 апреля 2022 15:13
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Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей приглашает малый и средний бизнес на индивидуальные прямые переговоры о поставках продукции крупным промышленным предприятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БФПП приглашает малый и средний бизнес на онлайн-переговоры. Что обсудят?-1

Холдингам гораздо выгоднее не тратить ресурсы на производство комплектующих, а купить уже готовую продукцию у узкопрофильной организации. В результате – снижение цен для одних и постоянные заказы для других.

Уже в середине месяца будет организована встреча строительных монтажных организаций, а также производителей медицинского стекла. Организаторы рассчитывают, что, переориентировавшись на производство компонентов, деталей и комплектующих для крупных предприятий, малый бизнес значительно расширит свой портфель заказов.

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# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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