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РЖД предоставляет скидку в 50%. Беларусь готовит соглашение с Россией о льготных тарифах на перевалку грузов

04 апреля 2022 15:21
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Беларусь готовит к подписанию соглашение с Российской Федерацией о льготных тарифах на перевалку белорусских грузов в российских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РЖД предоставляет скидку в 50%. Беларусь готовит соглашение с Россией о льготных тарифах на перевалку грузов-1

В основе соглашения будет лежать подход, принятый для перевалки белорусских нефтепродуктов, по которому РЖД предоставляет 50 % скидки на перевозку. Возможности для реализации бизнес-проектов через морские порты России созданы: достаточно терминалов, которые могут их принять и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и в Мурманске.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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