РЖД предоставляет скидку в 50%. Беларусь готовит соглашение с Россией о льготных тарифах на перевалку грузов

Беларусь готовит к подписанию соглашение с Российской Федерацией о льготных тарифах на перевалку белорусских грузов в российских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе соглашения будет лежать подход, принятый для перевалки белорусских нефтепродуктов, по которому РЖД предоставляет 50 % скидки на перевозку. Возможности для реализации бизнес-проектов через морские порты России созданы: достаточно терминалов, которые могут их принять и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области, и в Мурманске.