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Новости экономики за 04.03.2020

04 марта 2020 15:04
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Новости Беларуси. Телефонные разговоры сотрудников форекс-компаний с клиентами будут в обязательном порядке записываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Повышение акцизов на бензин и дизтопливо не повлияет на розничные цены

Такую норму содержит проект новой редакции указа, регулирующего деятельность на внебиржевом рынке. При рассмотрении споров компания будет предоставлять запись либо переписку. В случае отсутствия такой информации, всё, что говорит клиент, фактически будет считаться правдой. Документ уже подготовлен и направлен заинтересованным государственным органам. В случае их поддержки уже в 2020 году будет внесён на рассмотрение главе государства.

В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРОРАБОТАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ»

У заёмщиков, попавших в затруднительную финансовую ситуацию, вскоре может появиться возможность перевести дух. В числе правок в банковский кодекс, которые планируется внести в 2020 году, рассматривается и предоставление так называемых «кредитных каникул».

Новости экономики за 04.03.2020-1

В рамках подготовки соответствующего законопроекта предлагается проработать вопрос о льготном периоде для граждан по ипотеке, а также в отношении других кредитов, в том числе потребительских. Авторы документа должны предложить возможные основания и срок для таких льгот. Подобная система работает во многих странах, в том числе и у наших соседей. Например, в России физические лица могут получить по ипотеке полугодовые каникулы, во время которых платежи приостанавливаются либо снижается их сумма.

ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЮТ ПОЧТИ ПОЛОВИНУ ПОЛУЧИВШИХ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

767 женщин в 2019 году получили государственную финансовую поддержку на открытие собственного дела. Это 44 % от общего числа граждан, получивших такую субсидию.

Новости экономики за 04.03.2020-4

Кстати, согласно исследованию, наш «женский» бизнес тяготеет к сфере услуг. Но наибольшее количество таких предприятий сконцентрировано в промышленности, это производство одежды, текстильных изделий, мебели и пищевых продуктов.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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