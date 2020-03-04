Новости экономики за 04.03.2020

Новости Беларуси. Телефонные разговоры сотрудников форекс-компаний с клиентами будут в обязательном порядке записываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Такую норму содержит проект новой редакции указа, регулирующего деятельность на внебиржевом рынке. При рассмотрении споров компания будет предоставлять запись либо переписку. В случае отсутствия такой информации, всё, что говорит клиент, фактически будет считаться правдой. Документ уже подготовлен и направлен заинтересованным государственным органам. В случае их поддержки уже в 2020 году будет внесён на рассмотрение главе государства.

В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРОРАБОТАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ»

У заёмщиков, попавших в затруднительную финансовую ситуацию, вскоре может появиться возможность перевести дух. В числе правок в банковский кодекс, которые планируется внести в 2020 году, рассматривается и предоставление так называемых «кредитных каникул».