Повышение акцизов на бензин и дизтопливо не повлияет на розничные цены

Новости Беларуси. Акцизы на бензин и дизельное топливо повышены в четыре раза. Соответствующий указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, на розничных ценах это никак не должно отразиться.
Для тех, кто реализует топливо, произведённое на наших нефтеперерабатывающих заводах, к ставкам акцизов, согласно документу, применяется коэффициент 0,25. То есть, по сути, платежи остаются на прежнем уровне.
Таким образом, будет исключён необоснованный импорт автомобильного топлива, и повышена привлекательность переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме. Чтобы сохранять конкурентную цену, российским нефтяным компаниям, имеющим сети автозаправочных станций в нашей стране, теперь придётся поставлять на белорусские НПЗ сырьё, а затем покупать полученное из него топливо.
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