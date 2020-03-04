Повышение акцизов на бензин и дизтопливо не повлияет на розничные цены

Новости Беларуси. Акцизы на бензин и дизельное топливо повышены в четыре раза. Соответствующий указ подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, на розничных ценах это никак не должно отразиться.

Для тех, кто реализует топливо, произведённое на наших нефтеперерабатывающих заводах, к ставкам акцизов, согласно документу, применяется коэффициент 0,25. То есть, по сути, платежи остаются на прежнем уровне.