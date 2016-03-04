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В Ивацевичах будет создан мебельный кластер

04 марта 2016 13:38
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Новости Беларуси. В Ивацевичах будет создан мебельный кластер. Центральным в нём станет местное деревообрабатывающее предприятие. Как выполняются в отрасли поручения главы государства, 4 марта контролирует премьер-министр Беларуси. В Брестской области речь в частности зашла о диверсификации экспорта, привлечении иностранных инвестиций, предоставлении площадок для малого и среднего бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шульга, генеральный директор деревообрабатывающего предприятия:
Нам удалось изменить географию поставок нашей продукции. Мы ушли больше от Российской Федерации и ушли больше к нашему соседу на западе – в Польшу. Поэтому поставки 2016 года сегодня определены. Соотношение экспорта – 30% Россия, 30% Польша, 40% Евросоюз и немножно Средней Азии.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы договорились о том, что выработаем часть мер, которые будут способствовать тому, чтобы предприятие нормально работало и нормально обслуживало ту кредитную нагрузку, которую она получила в процессе модернизации. И плюс новые производства, которые задумали организовать на старой площадке.

# Экономика # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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