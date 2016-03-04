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Андрей Кобяков посетил деревообрабатывающие предприятия Брестской области 4 марта

04 марта 2016 16:58
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Новости Беларуси. В Ивацевичах будет создан мебельный кластер. Центральным в нём станет местное деревообрабатывающее предприятие. Как выполняются в отрасли поручения главы государства, сегодня, 4 марта, ознакомился премьер-министр Беларуси. В Брестской области речь зашла и о диверсификации экспорта, и о привлечении иностранных инвестиций. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – подробнее.

Ежедневно на этом предприятии перерабатывают порядка тысячи кубометров дерева. «Ивацевичидрев» сегодня самый крупный игрок на белорусском рынке древесной плиты. Практически половина продукции идет на экспорт.

Еще в прошлом году основным партнером предприятия с долей в 60 процентов была Россия. Но в нынешнем акцент будет сделан на новый вектор рынков сбыта. В Евросоюзе за белорусскую ДСП готовы платить значительно больше.

Владимир Шульга, генеральный директор деревообрабатывающего предприятия:
Нам удалось изменить географию поставок нашей продукции. Соотношение экспорта – 30% Россия, 30% Польша, 40% Евросоюз и немножно Средней Азии.

Поиск ответа на вопрос «Как работать в непростых экономических условиях?»  толкает на смелые шаги и руководство белорусско-российского предприятия по выпуску кухонной техники. Яркий пример того, как трудности закаляют и делают сильнее: чистая прибыль предприятия выросла даже в долларовом эквиваленте.

Виктор Кузьминчук, генеральный директор совместного предприятия по производству кухонной бытовой техники:
Анализируются рынки маркетингом, анализируются изделия, которые выпускаются, анализируются издержки по выпуску, закупается и делается модернизация производства для того, чтобы эти издержки уменьшить.

Дорожная карта для таких предприятий – антикризисный указ Президента. Среди ключевых направлений – добросовестная конкуренция, диверсификация экспорта, ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, создание новых производств.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Есть требования главы государства о том, чтобы предприятия не закрывались, а модернизировались, становились более конкурентными, выживали. Как раз такие непростые экономические ситуации – это, с одной стороны, испытание на прочность, а с другой стороны, возможность в этой борьбе вырваться в лидеры.

Подобного рода перезагрузку пережил и Брестский электроламповый завод. По словам премьера, в скором будущем он  может стать лидером своей сферы не только на внутреннем рынке, но и  далеко за пределами страны.

# Экономика # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Андрей Кобяков

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