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10 миллионов евро выделено на реализацию программы «Женщины в бизнесе»

04 марта 2016 13:48
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Новости Беларуси. 10 миллионов евро  - на реализацию  программы «Женщины в бизнесе». Этот проект параллельно с Беларусью стартует ещё в 15 странах. Его финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Здесь уверены, что благодаря такой поддержке  бизнес-леди, смогут поднять на новый уровень свои предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франсис Делей, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Минске:
Мы запустили программу женщины в бизнесе не только в Беларуси, а в 16 странах. Мы рассчитываем, что в результате ее реализации будет предоставлена соответствующая консультационная помощь 10 тысячам женщин, которая поможет им поднять на новый уровень свое дело. Если говорить о финансировании, то для Беларуси речь идет о 10 миллионах евро.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства # Франсис Делей

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