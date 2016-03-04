10 миллионов евро выделено на реализацию программы «Женщины в бизнесе»

Новости Беларуси. 10 миллионов евро - на реализацию программы «Женщины в бизнесе». Этот проект параллельно с Беларусью стартует ещё в 15 странах. Его финансирует Европейский банк реконструкции и развития. Здесь уверены, что благодаря такой поддержке бизнес-леди, смогут поднять на новый уровень свои предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франсис Делей, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Минске:

Мы запустили программу женщины в бизнесе не только в Беларуси, а в 16 странах. Мы рассчитываем, что в результате ее реализации будет предоставлена соответствующая консультационная помощь 10 тысячам женщин, которая поможет им поднять на новый уровень свое дело. Если говорить о финансировании, то для Беларуси речь идет о 10 миллионах евро.