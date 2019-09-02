Новости экономики за 02.09.2019

Новости Беларуси. Авторитетное издание медиахолдинга Financial Times, посвятило новый выпуск инвестиционным возможностям Беларуси и рассказало про экономический потенциал страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В выпуске иностранные читатели смогут ознакомиться с возможностями нашей страны, успешном опыте сотрудничества с зарубежными компаниями, преференциальными режимами и реализованных проектах. Специальный выпуск издания будет распространяться по всему миру среди корреспонденции крупных компаний, в рамках международных форумов и выставок.

С 1 сентября США и Китай провели взаимное повышение импортных пошлин. А это, в свою очередь, вызовет рост цен на товары известных производителей. В воскресенье администрация Трампа объявила о повышении тарифов на китайский импорт на 112 млрд. долларов. Буквально через минуту КНР ответила повышением тарифов на 75 млрд. долларов.

Эксперты отмечают, что тарифы США на китайские товары могут повлиять на потребительские цены, начиная от обуви и заканчивая спортивными товарами. Почти 90% одежды и текстиля, которые США покупают в Китае, также будут облагаться пошлинами.