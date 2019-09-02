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Самый тихий и экологичный самолёт в мире Embraer 195-Е2 прилетел в Минск

02 сентября 2019 14:30
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Новости Беларуси. Приземлился так, что даже не заметили. Самый тихий самолет в мире 2 сентября прилетел в Национальный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Самый тихий и экологичный самолёт в мире Embraer 195-Е2 прилетел в Минск-1

Это мировое промотурне Embraer 195-Е2. Необычный самолет уже показали в Китае, Японии, странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря экономичности его успели прозвать «Охотник за прибылью». Его отличает самый тихий салон среди узкофюзеляжных самолетов.

Самый тихий и экологичный самолёт в мире Embraer 195-Е2 прилетел в Минск-4

Двигатели собраны по особой технологии. Всех секретов разработчики не раскрывают. Но подчеркивают: модель включила в себя лучшие IT-разработки. О чем свидетельствует и оригинальная ливрея судна. 

Самый тихий и экологичный самолёт в мире Embraer 195-Е2 прилетел в Минск-7

Самый тихий и экологичный самолёт в мире Embraer 195-Е2 прилетел в Минск-9

Мартин Холмс, Вице-президент Embraer Commercial Aviation по Европе, России и Центральной Азии:
«Цифровой лев» – лучший самолет в сегменте до 150 кресел. Новое поколение самолетов. И сегодня мы его представляем в Минске. Долгие годы мы плодотворно сотрудничаем с «Белавиа». Нам очень важны эти отношения, это очень уважаемая компания в регионе, и она очень успешно эксплуатирует флот. 

Самый тихий и экологичный самолёт в мире Embraer 195-Е2 прилетел в Минск-12

Глеб Пархамович, первый заместитель гендиректора «Белавиа»:
Мы сотрудничаем более 10 лет. Это воплотилось в 10 самолетов, которые уже выполняют полеты в нашем флоте. Мы ждем поступление еще одного к декабрю 2019 года, и еще один поступит к началу летнего сезона. Это новый самолет. Мы сейчас плотно работаем над спецификацией этого самолета.

Самый тихий и экологичный самолёт в мире Embraer 195-Е2 прилетел в Минск-15

Представители компании говорят, что стоимость кресла в новом самолете сопоставима с расценками самых респектабельных авиакораблей, а самого полета – гораздо ниже. Через несколько недель уже в рейс «Цифровой лев» возьмет первых пассажиров в Бразилии.

Самый тихий и экологичный самолёт в мире Embraer 195-Е2 прилетел в Минск-18

# Самолет # Экономика # Мартин Холмс # Глеб Пархамович # Фотофакт

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