Самый тихий и экологичный самолёт в мире Embraer 195-Е2 прилетел в Минск

Новости Беларуси. Приземлился так, что даже не заметили. Самый тихий самолет в мире 2 сентября прилетел в Национальный аэропорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это мировое промотурне Embraer 195-Е2. Необычный самолет уже показали в Китае, Японии, странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря экономичности его успели прозвать «Охотник за прибылью». Его отличает самый тихий салон среди узкофюзеляжных самолетов.

Двигатели собраны по особой технологии. Всех секретов разработчики не раскрывают. Но подчеркивают: модель включила в себя лучшие IT-разработки. О чем свидетельствует и оригинальная ливрея судна.

Мартин Холмс, Вице-президент Embraer Commercial Aviation по Европе, России и Центральной Азии:

«Цифровой лев» – лучший самолет в сегменте до 150 кресел. Новое поколение самолетов. И сегодня мы его представляем в Минске. Долгие годы мы плодотворно сотрудничаем с «Белавиа». Нам очень важны эти отношения, это очень уважаемая компания в регионе, и она очень успешно эксплуатирует флот.

Глеб Пархамович, первый заместитель гендиректора «Белавиа»:

Мы сотрудничаем более 10 лет. Это воплотилось в 10 самолетов, которые уже выполняют полеты в нашем флоте. Мы ждем поступление еще одного к декабрю 2019 года, и еще один поступит к началу летнего сезона. Это новый самолет. Мы сейчас плотно работаем над спецификацией этого самолета.