«Видно, что здесь есть хозяин». Итоги рабочей поездки Президента в Смолевичский район

Новости Беларуси. Цифра недели: белорусские аграрии намолотили 6,5 миллионов тонн зерновых, убраны практически 100 % площадей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Урожайность превышает 31 центнер с гектара, что на 5 центнеров выше, чем прошлогодняя.

Но здесь важно понимать, что уборка зерновых – это хорошо если треть от всего того, что нужно сделать аграриям в период уборочной кампании. Здесь нужно соблюдать комплексный подход и ни в коем случае не сбавлять темпы. Дальше – подготовка и озимый сев.

Во время рабочей поездки Президента в Смолевичский район говорили как раз в основном о сельском хозяйстве, чуть ли не обо всех культурах.