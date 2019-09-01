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«Видно, что здесь есть хозяин». Итоги рабочей поездки Президента в Смолевичский район

01 сентября 2019 20:06
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Новости Беларуси. Цифра недели: белорусские аграрии намолотили 6,5 миллионов тонн зерновых, убраны практически 100 % площадей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Урожайность превышает 31 центнер с гектара, что на 5 центнеров выше, чем прошлогодняя.

«Видно, что здесь есть хозяин». Итоги рабочей поездки Президента в Смолевичский район-1

Но здесь важно понимать, что уборка зерновых – это хорошо если треть от всего того, что нужно сделать аграриям в период уборочной кампании. Здесь нужно соблюдать комплексный подход и ни в коем случае не сбавлять темпы. Дальше – подготовка и озимый сев.

«Видно, что здесь есть хозяин». Итоги рабочей поездки Президента в Смолевичский район-4

Во время рабочей поездки Президента в Смолевичский район говорили как раз в основном о сельском хозяйстве, чуть ли не обо всех культурах.

«Видно, что здесь есть хозяин». Итоги рабочей поездки Президента в Смолевичский район-7

Потому что урожай каждой из них – это то, что мы будем покупать в магазинах весь год, продовольственная безопасность. И валютная выручка.

С подробностями рабочей поездки главы государства – Юлия Бешанова.

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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