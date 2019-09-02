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В Беларуси намолотили 6 миллионов 510 тысяч тонн зерна

02 сентября 2019 11:58
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Новости Беларуси. В Беларуси намолотили 6 миллионов 510 тысяч тонн зерна. Работы идут на последних гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолотили 6 миллионов 510 тысяч тонн зерна -1

В Витебской области, которая традиционно включилась в уборку последней, осталось убрать 4 % площадей. Самый большой намолот в Минской области  –  почти миллион 700 тысяч тонн. Закрома в ближайшее время начнет пополнять зерно кукурузы.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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