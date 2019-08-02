Новости экономики за 02.08.2019

Новости Беларуси. Налоговые органы существенно, практически в два с половиной раза, сократили количество проверок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно это коснулось субъектов хозяйствования, для которых эта цифра уменьшилась на 80 %.

Всего за первое полугодие по итогам проверки – 6730 плательщиков, предъявлено к уплате – 81 миллион рублей. Это на 37 % больше, чем в 2018 году. Кроме того, в результате контроля доначислены налоги на 125 миллионов рублей.

Предполагается, что участие в выставке поможет продвижению на кенийский рынок наших сельхозмашин и оборудования, удобрений и продовольствия, а также станет стартовой площадкой для выхода на другие рынки Восточной и Южной Африки.

Если появление подделок можно считать подтверждением качества и высокой ликвидности оригинала, то жодинские машиностроители в очередной раз получили свою порцию признания. На этот раз в Кемеровской области России контрафактные запчасти выдавали за продукцию БелАЗа.

Белорусы стали активнее покупать автомобили

Сейчас деятельность недобросовестной компании приостановлена, а изъятые материалы направлены на исследование, после которого будут приняты процессуальные решения. Ну а внушительный БелАЗовский список тех, кто производит и реализует неоригинальные запчасти, либо незаконно использует товарный знак, пополнился ещё одной организацией.