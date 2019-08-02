Александр Лукашенко провёл совещание по экономическим вопросам

Новости Беларуси. Финансы и инвестиции, внешнеэкономическая ситуация и взаимоотношения с Россией. Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит совещание с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На разговор приглашены также высшие должностные лица и руководители силовых структур. К обсуждению вынесены вопросы, от решения которых напрямую зависит устойчивый экономический рост и уровень благосостояния белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиционно у нас очередное совещание по актуальным вопросам, текущим в основном вопросам. Хотя есть и вопросы стратегического характера, как, например, отношения с Россией в Союзном государстве. Нам сегодня предстоит обсудить эти вопросы и принять решение. Вопросы охватывают направление финансов, инвестиций, внешней экономики.

По некоторым ранее предложенным проектам, указам и распоряжениям Президента, проектам законов я бы хотел получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы. Очень важно услышать альтернативные позиции для принятия взвешенных решений. Поэтому на это традиционное совещание я пригласил ряд должностных лиц, руководителей силовых структур, интересы ведомств которых затрагивают рассматриваемые вопросы.