Александр Лукашенко провёл совещание по экономическим вопросам

Новости Беларуси. Финансы и инвестиции, внешнеэкономическая ситуация и взаимоотношения с Россией. Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит совещание с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Финансы и инвестиции, внешнеэкономическая ситуация и взаимоотношения с Россией. Александр Лукашенко во Дворце Независимости проводит совещание с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На разговор приглашены также высшие должностные лица и руководители силовых структур. К обсуждению вынесены вопросы, от решения которых напрямую зависит устойчивый экономический рост и уровень благосостояния белорусов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Традиционно у нас очередное совещание по актуальным вопросам, текущим в основном вопросам. Хотя есть и вопросы стратегического характера, как, например, отношения с Россией в Союзном государстве. Нам сегодня предстоит обсудить эти вопросы и принять решение. Вопросы охватывают направление финансов, инвестиций, внешней экономики.
По некоторым ранее предложенным проектам, указам и распоряжениям Президента, проектам законов я бы хотел получить дополнительные разъяснения от тех, кто инициировал эти документы. Очень важно услышать альтернативные позиции для принятия взвешенных решений. Поэтому на это традиционное совещание я пригласил ряд должностных лиц, руководителей силовых структур, интересы ведомств которых затрагивают рассматриваемые вопросы.
Раннее правительство подготовило ряд предложений, которые позволят обеспечить выполнение ключевых показателей успешного социально-экономического развития. На следующий год темп роста ВВП предлагается определить на уровне 102,5 %, инфляция не должна превысить 5 %, а реальные доходы населения должны вырасти на 2,4 %.