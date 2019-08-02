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Белорусские военные смогут получать премии из внебюджета

02 августа 2019 17:35
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Новости Беларуси. Вооружённые силы и транспортные войска смогут получать стимулирующие выплаты из внебюджетных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские военные смогут получать премии из внебюджета-1

Правительство своим постановлением разрешило направлять 40 % денег, полученных от оказания платных услуг и остающихся в распоряжении воинской части, на премиальные выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу.

Порядок и конкретные размеры этих выплат будет определять министр обороны.

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# Деньги # Экономика # Фотофакт

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