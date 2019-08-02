Белорусские военные смогут получать премии из внебюджета

Новости Беларуси. Вооружённые силы и транспортные войска смогут получать стимулирующие выплаты из внебюджетных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство своим постановлением разрешило направлять 40 % денег, полученных от оказания платных услуг и остающихся в распоряжении воинской части, на премиальные выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу.

Порядок и конкретные размеры этих выплат будет определять министр обороны.