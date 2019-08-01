Прямой эфир

Фермер из Смолевич выращивает арбузы и фиолетовую картошку

01 августа 2019 20:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Диковинки на белорусской земле. Фермер из-под Смолевич готовится к урожаю арбузов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фермер из Смолевич выращивает арбузы и фиолетовую картошку-1

Полосатая ягода приняла поля хозяйства как родные. На вкус белорусское лакомство не уступает астраханским конкурентам.

Фермер из Смолевич выращивает арбузы и фиолетовую картошку-4

Фермер из Смолевич выращивает арбузы и фиолетовую картошку-6

Среди местной экзотики и фиолетовая картошка. Необычный овощ – настоящий кладезь здоровья. Корнеплод помогает предупредить развитие онкологии.

О чудо-инновации в сельском хозяйстве расскажет Екатерина Чичерова.

«Я сам в шоке». Посмотрите, какой гигантский виноград выращивают в Столинском районе

# Сельское хозяйство # Экономика # Екатерина Чичерова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун
01 августа 2019 20:25

Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

Шавкату Мирзиёеву показали IT-новинки в Парке высоких технологий
01 августа 2019 20:02

Шавкату Мирзиёеву показали IT-новинки в Парке высоких технологий

Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»
01 августа 2019 19:47

Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»