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Белорусы стали активнее покупать автомобили

02 августа 2019 17:35
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Новости Беларуси. Список товаров, продажи которых в первом полугодии выросли больше всего в нашей стране, составили автомобили, пиломатериалы и обувь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь стоит отдельно остановиться на лидере рейтинга.

Белорусы стали активнее покупать автомобили-1

В 2018 году продажи новых автомобилей показали рекордный рост, и эксперты прогнозировали некоторое охлаждение спроса. Однако итоги первых 6 месяцев все прогнозы перечеркнули. Рост на 45 %.

Только машин отечественного производства продано почти 1200 единиц. Интересно и то, что единственной категорией, которая показала отрицательный спрос, оказалось дизельное топливо.

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# Автомобили # Экономика # Фотофакт

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