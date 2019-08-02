Белорусы стали активнее покупать автомобили

Новости Беларуси. Список товаров, продажи которых в первом полугодии выросли больше всего в нашей стране, составили автомобили, пиломатериалы и обувь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь стоит отдельно остановиться на лидере рейтинга.

В 2018 году продажи новых автомобилей показали рекордный рост, и эксперты прогнозировали некоторое охлаждение спроса. Однако итоги первых 6 месяцев все прогнозы перечеркнули. Рост на 45 %.

Только машин отечественного производства продано почти 1200 единиц. Интересно и то, что единственной категорией, которая показала отрицательный спрос, оказалось дизельное топливо.